تزامنًا مع الأسبوع العالمي للدراية الإعلامية.. "التواصل الحضاري" يستعرض الحدود الرقمية الجديدة للمعلومات

وأوضح "الفيفي" أن الذكاء الاصطناعي أحدث ثورة في الواقع المعاصر، لافتًا إلى دوره في تعزيز قيم التسامح والتعايش عن طريق قراءة الخوارزميات لما يتم نشره وتحليله وفرزه عبر الشبكة، وما يوجد فيه من بعض الخطابات المخالفة، التي ترسل بالتنبيهات ليتم حذفها من قِبل القائمين عليه.. مؤكدًا ضرورة تأصيل التعايش والتسامح عبر تلك التقنيات.