الرئيس السنغالي يفتتح فرع المتحف الدولي للسيرة النبوية بالعاصمة داكار

من جانبه أكد الدكتور الزيد أن المعرض ينتظم في عِقد معارض السيرة النبوية التي يُشرِف عليها معالي الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، ويحتوي على أكثر من عشرين جناحًا متنوعًا للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية، إضافة إلى مجموعة من التحف والمجسمات التي تجسّد التاريخ الإسلامي، وتقرّب الصورة الذهنية لَدَى المُشاهد لمدينتَي مكة المكرمة والمدينة المنورة في العهد النبوي.