"الزعاق" يكشف أسرار "الكلف الشمسية".. علاقتها وطيدة بالأمطار والجفاف

قال خبير الأرصاد الجوية، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إنه بين آن وآخر تظهر على قرص الشمس بقعٌ سوداء لها أشكالٌ متنوّعة ومتحرّكة في وسطها تسمّى عند الفلكيين بـ"الكلف الشمسية".
وأضاف الزعاق؛ أن البقع أو الكلف الشمسية لها دورة على قرص الشمس، وبعض العلماء يعتقد أن لهذه الدورة علاقة وطيدة بالتغيرات المناخية "نزول المطر والأعاصير والجفاف وغيرها".
وتابع في فيديو نشره صباح اليوم: الدورة الواحدة التي مدتها 11 عاماً يحدث فيها 3 سنوات مطيرة، ويحدث الربيع في بقعة واحدة، والدورتان اللتان تكملان 22 عاماً يكون في نهايتها الربيع عاماً، والثماني دورات تحدث فيها تغيراتٌ مناخية عالمية؛ كالأعاصير المدمّرة والدرجة الحرارة المرهقة والرطوبة الخانقة.