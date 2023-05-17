"الزعاق" يكشف أسرار "الكلف الشمسية".. علاقتها وطيدة بالأمطار والجفاف

وتابع في فيديو نشره صباح اليوم: الدورة الواحدة التي مدتها 11 عاماً يحدث فيها 3 سنوات مطيرة، ويحدث الربيع في بقعة واحدة، والدورتان اللتان تكملان 22 عاماً يكون في نهايتها الربيع عاماً، والثماني دورات تحدث فيها تغيراتٌ مناخية عالمية؛ كالأعاصير المدمّرة والدرجة الحرارة المرهقة والرطوبة الخانقة.