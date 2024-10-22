"آل رشيد" لـ"سبق": موسم الرياض أيقونة عالمية للترفيه والسلام يجذب مليوني زائر في أسبوعه الأول

وأوضح أن الموسم يواصل تعزيز مكانة العاصمة الرياض كأيقونة عالمية في مجال الترفيه وصناعة الفعاليات، مشيراً إلى أن الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للموسم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ انطلاقته الأولى في 2019، حيث ارتفعت من 4 مليارات ريال إلى 6 مليارات ريال في هذا العام. ويبرز دور الشركات الوطنية في تنفيذ فعاليات موسم الرياض، إذ تعمل 2100 شركة وطنية، تمثل نحو 95% من إجمالي الشركات المشاركة في التنظيم، مما يسهم في دعم قطاعات متعددة، منها السياحة والفندقة والطيران والخدمات اللوجستية.