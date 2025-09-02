مشاهد من موسم تمور البدائع .. جودة في المنتج وكميات تنعش الحركة الاقتصادية

يذكر أن مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة يُسهم في تنظيم أعمال السوق عبر وجود خمسة مراقبين يحملون الصفة الضبطية لمتابعة جودة المنتجات وتطبيق الأنظمة، إلى جانب أحد عشر موظفًا مُخصصين لخدمة العملاء في منصة الأسواق الموسمية، بما يعزز من كفاءة الخدمات المقدمة.