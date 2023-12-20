افتتاح الحركة المرورية على ازدواج طريق "المجمعة- شقراء"

ويهدف المشروع إلى خدمة مستخدمي الطريق القادمين من اتجاه الكويت وحفر الباطن، وصولًا إلى المجمعة للتوجه إلى مكة المكرمة، كما يعمل المشروع على تسهيل وفصل الحركة المرورية لمستخدمي طريق القصيم شقراء، بإنشاء جسر تقاطع بين طريق المجمعة شقراء وطريق القصيم شقراء، إضافة إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل نسبة الحوادث من خلال استكمال تنفيذ ازدواج طريق القصيم شقراء، مع خدمة المزارع المحيطة من شقراء إلى أشيقر؛ وذلك من خلال تنفيذ طريق خدمة.