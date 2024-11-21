1029 شكوى من المسافرين على الناقلات الجوية في أكتوبر 2024

وأوضحت أن عدد شكاوى المسافرين على الناقلات الجوية بلغ (1029) شكوى، مبينةً أن "طيران أديل" جاء أقلّ شركات الطيران شكاوى، بواقع (11) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد لشهر أكتوبر إلى 99%، بينما حلَّت الخطوط الجوية السعودية ثانيًا بواقع (12) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 99%، وجاء ثالثًا طيران ناس، حيث وصل عدد الشكاوى إلى (12) شكوى لكل 100 ألف مسافر، وبنسبة معالجة للشكوى بالوقت المحدد إلى 100%، وذلك وفقًا لرصد المؤشر، حيث جاءت أكثر تصنيفات الشكاوى تداولًا لشهر أكتوبر عن خدمات الأمتعة أولًا، ثم التذاكر، ثم الرحلات.