"شريف": باكستان على أُهبة الاستعداد لدعم مبادرة الشرق الأوسط الخضراء

وأضاف "شريف" في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ مساء الاثنين: "نُقدِّر جهود الأمير محمد بن سلمان على المبادرة الأولى الخاصة بالمنظومة البيئية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط؛ فهي علامة فارقة، تُذكِّرنا بقيادة ابن سلمان التي تصبو إلى الحياة البشرية السليمة في تلك المنطقة".