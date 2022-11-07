"شريف": باكستان على أُهبة الاستعداد لدعم مبادرة الشرق الأوسط الخضراء

أعرب محمد شهباز شريف، رئيس وزراء دولة باكستان، عن امتنانه وشكره لسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على إطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر، مؤكدًا أنها مبادرة مهمة للغاية، وقال: "نقدر هذا الجهد غير المسبوق".
وأضاف "شريف" في كلمة خلال فعاليات قمة المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ مساء الاثنين: "نُقدِّر جهود الأمير محمد بن سلمان على المبادرة الأولى الخاصة بالمنظومة البيئية من نوعها في منطقة الشرق الأوسط؛ فهي علامة فارقة، تُذكِّرنا بقيادة ابن سلمان التي تصبو إلى الحياة البشرية السليمة في تلك المنطقة".
وأشار "شريف" إلى أن سياسة باكستان تتفق مع هدف المبادرة، خاصة بالنسبة للغابات والحماية والاستفادة وإدارة الغابات والحياة البرية بحلول عام 2030. مثمنًا جهود المملكة العربية السعودية في هذا الصدد.
وتابع شريف: "المبادرة ستسهم في تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وغيرها من الأهداف التي تدعونا للعمل. ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر تدفعنا لاتخاذ خطوات على الطريق. وستخفض نسبة انبعاثات الغازات والأضرار والخسائر بسبب تغيُّر المناخ على المستويات الوطنية والإقليمية".
وأكد التزام بلاده باكستان بتحقيق أهداف المبادرة، والعمل عن كثب مع كل الدول الأعضاء، وأنها تقف على أُهبة الاستعداد لدعم مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، وإدارة المناطق المحمية، وغيرها.