استفادة 12 ألفًا من خدمات "عناية" الصحية خلال سبتمبر 2024م

وأوضح "المطيري" أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم المتواصل الذي ظل يقدمه شركاء "عناية" من الجهات الحكومية والأهلية للجمعية، وقدّم شكره وامتنانه لكل من يتعاون مع "عناية" ويدعمها من أجل تحقيق رسالتها الصحية في المجتمع.