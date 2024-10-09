استفادة 12 ألفًا من خدمات "عناية" الصحية خلال سبتمبر 2024م

أصدرت جمعية "عناية" الصحية، اليوم الأربعاء، تقريرها لشهر سبتمبر 2024م؛ في إطار الحوكمة والشفافية التي تنتهجها الجمعية لإدارة التواصل وتعزيز الثقة مع أصحاب المصلحة.
وقال الأمين العام للجمعية الدكتور سلمان بن عبدالله المطيري: إن جمعية "عناية" قدمت خدماتها الصحية، خلال شهر سبتمبر 2024م لـ 12.578 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تقدر بــ 8.644 4.22 ريالًا.
وأضافت: تمكنت "عناية" من علاج 1215 مستفيدًا بقيمة اقتصادية تقدر بـ 6.526.195 ر. س، وقيمة فعلية تقدر بـ 4.661.568 ر. س.
وتابع: بلغت الحسومات التي حصلت عليها من شركاء النجاح 28.57%، وأسهمت في علاج المرضى المستهدفين بالعلاج في سبتمبر.
وأشار إلى أن عدد المستفيدين من الخدمات العلاجية بمجمع عيادات عناية الطبي بلغ 4.468 مستفيدًا بقيمة اقتصادية 881.180 ر. س.
ولفت "المطيري" إلى أن عدد المستفيدين من الإمداد الطبي بلغ 610 مستفيدين، بقيمة اقتصادية تقدر بـ 193.027 ر. س، كما استفاد من عيادة وزارة التعليم 283 بقيمة اقتصادية تقدر بـ 62.150 ر. س، ونجحت مبادرة "تكاتف" في علاج أربعة مستفيدين بقيمة اقتصادية تقدر بـ 450.000 ر. س.
وأضاف "المطيري": الجمعية نفذت أيضًا من خلال إدارة الوقاية 9 برامج وقائية استفاد منها 4.888 مستفيدًا، بلغت قيمتها الاقتصادية 97.760 ر. س، وبلغ عدد المشاهدين للتوعية الإلكترونية على "السوشيال ميديا" 416.433 مشاهدًا.
كما قدمت إدارة التطوع 49 فرصة تطوعية استثمرها 317 متطوعًا أسهموا في تقديم برامج توعوية ووقائية لـ 1.110 مستفيدين بلغت قيمتها الاقتصادية 414.090 ر.س.
وأوضح "المطيري" أن هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم الدعم المتواصل الذي ظل يقدمه شركاء "عناية" من الجهات الحكومية والأهلية للجمعية، وقدّم شكره وامتنانه لكل من يتعاون مع "عناية" ويدعمها من أجل تحقيق رسالتها الصحية في المجتمع.