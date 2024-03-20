"يتساوى الليل مع النهار".. "المسند": اليوم هو بداية الربيع وفق حركة الشمس الظاهرية

وأكمل أن الاعتدال الربيعي يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في هذا التوقيت؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، ويتساوى في مثل هذه الأيام الليل والنهار في كافة خطوط العرض (تقريبًا)، وتُشرق الشمس مع الشرق تمامًا (90 درجة) وتغرب مع الغرب تمامًا (270 درجة)، وهو أول يوم من أيام فصل الربيع، وتكون المسافة بين الأرض والشمس عندئذ حوالى 148.9 مليون كم.