"يتساوى الليل مع النهار".. "المسند": اليوم هو بداية الربيع وفق حركة الشمس الظاهرية

أوضح نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ السعودية الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، أن اليوم هو بداية فصل الربيع؛ وفقًا لحركة الشمس الظاهرية.
وأضاف "المسند" أن اليوم هو الأخير في موسم العقارب، وغدًا يبدأ الحميمين، وأصبحت العقارب 40 يومًا بدلًا من 39 يومًا؛ لأن فبراير هذا العام 29 يومًا وعام 2024 كبيسة 366 يومًا، واليوم 20 مارس يتساوى الليل والنهار".
وأكمل أن الاعتدال الربيعي يحدث في النصف الشمالي من الكرة الأرضية في هذا التوقيت؛ حيث تتعامد الشمس على خط الاستواء ويبدأ فصل الربيع وفقًا لحركة الشمس الظاهرية، ويتساوى في مثل هذه الأيام الليل والنهار في كافة خطوط العرض (تقريبًا)، وتُشرق الشمس مع الشرق تمامًا (90 درجة) وتغرب مع الغرب تمامًا (270 درجة)، وهو أول يوم من أيام فصل الربيع، وتكون المسافة بين الأرض والشمس عندئذ حوالى 148.9 مليون كم.
وفي السنوات الحالية يوافق دخول فصل الربيع شهر رمضان، وبعد حوالى 15 سنة قادمة سيدخل شهر رمضان في نهاية فصل الصيف.