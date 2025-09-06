غرفة المجمعة تمثّل المملكة في مؤتمر الغرف التجارية الدولي بمشاركة 100 دولة

في خطوة تعزز الحضور السعودي دوليًا، مثّلت غرفة المجمعة، المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للغرف التجارية (WCC14)، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة ملبورن الأسترالية، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وحضور قيادات الغرف التجارية ومنظمات اقتصادية عالمية.