غرفة المجمعة تمثّل المملكة في مؤتمر الغرف التجارية الدولي بمشاركة 100 دولة

في خطوة تعزز الحضور السعودي دوليًا، مثّلت غرفة المجمعة، المملكة العربية السعودية في أعمال المؤتمر الدولي الرابع عشر للغرف التجارية (WCC14)، الذي انطلقت فعالياته اليوم في مدينة ملبورن الأسترالية، بمشاركة ممثلين من أكثر من 100 دولة، وحضور قيادات الغرف التجارية ومنظمات اقتصادية عالمية.
ويُعد المؤتمر، الذي تنظمه غرفة التجارة الدولية (ICC) واتحاد الغرف العالمية (WCF)، منصة عالمية لتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الاقتصاد، حيث يناقش قضايا محورية مثل الاستدامة، التحول الرقمي، وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح الأمين العام لغرفة المجمعة، فهد بن شقير الصعيري، أن المشاركة تأتي بتوجيه ومتابعة من رئيس مجلس الإدارة المهندس مشاري بن محمد الجربوع، وتهدف إلى تعزيز حضور الغرف السعودية في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن الغرفة تسعى من خلال المؤتمر إلى إبراز الفرص الاستثمارية والصناعية التي تزخر بها محافظة المجمعة، لاسيما مع موقعها الاستراتيجي ووجود مدينة سدير للصناعة والأعمال، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأكد "الصعيري" أن المؤتمر يمثل فرصة لبناء شراكات استراتيجية مع غرف تجارية من مختلف دول العالم، ونقل التجارب الناجحة، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال وتعزيز مكانة المجمعة كمحور صناعي ولوجستي واعد.