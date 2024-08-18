اللجنة الدائمة للقانون الدولي تستعرض إنجازاتها وتؤكّد دور المملكة في نشر تجربتها للعالم

كما تستهدف في المرحلة القادمة التأكيدَ على مساهمة المملكة في إثراء ثقافة القانون الدولي الإنساني، كذلك في تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري، فضلًا عن نشر تجربتها للعالم التي تتميّز بجوانب مختلفة ما بين القانوني والتاريخي والثقافي والتطبيقي، والتي تعدّ إضافة للقانون الدولي الإنساني للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية من أوائل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني.