اللجنة الدائمة للقانون الدولي تستعرض إنجازاتها وتؤكّد دور المملكة في نشر تجربتها للعالم

عقدت اللجنةُ الدائمة للقانون الدولي الإنساني اجتماعًا في الرياض، برئاسة رئيس اللجنة رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودية الدكتور جلال العويسي، وبحضور أعضاء اللجنة من الجهات العسكرية والمدنية.
وناقش الاجتماعُ تقريرَ أعمال اللجنة التنفيذية واللجان الفرعية وأدائها خلال الربع الثاني من العام 2024.
وتستهدف اللجنةُ تحقيقَ عدّة مهامّ خلال الفترة القادمة من خلال التأكيد على أن ثقافة القانون الدولي الإنساني هي أصيلة في ثقافة المجتمع السعودي، سواء من ناحية الثقافة الإسلامية أو الطبيعة الاجتماعية في السلم أو الحرب؛ حيث يأتي ذلك التأكيد في شعار اللجنة.
كما تستهدف في المرحلة القادمة التأكيدَ على مساهمة المملكة في إثراء ثقافة القانون الدولي الإنساني، كذلك في تطوير الممارسات التطبيقية على المستوى المدني أو العسكري، فضلًا عن نشر تجربتها للعالم التي تتميّز بجوانب مختلفة ما بين القانوني والتاريخي والثقافي والتطبيقي، والتي تعدّ إضافة للقانون الدولي الإنساني للتأكيد على أن الشريعة الإسلامية من أوائل المصادر الرئيسية للقانون الدولي الإنساني.