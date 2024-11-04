"صحي الشرقية" يدعو إلى تلقي لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف للأطفال لضمان حمايتهم

دعا تجمُّع الشرقية الصحي، إلى ضرورة الحصول على لقاحات الحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف للأطفال؛ لحمايتهم من الأمراض المعدية، مشيراً إلى أن اللقاحات متوافرة وآمنة تماماً، حتى لمَن سبق له الحصول عليها.
وأوضح التجمُّع أن حملة التطعيم ستكون على مرحلتيْن: تشمل المرحلة الأولى الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 6 سنوات، حيث يتم تطعيمهم في المراكز الصحية ورياض الأطفال، ابتداءً من 3 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2024م، فيما ستشمل المرحلة الثانية الأطفال من سن 7 سنوات حتى 18 عاماً من طلاب المدارس، حيث تبدأ من 5 يناير حتى 20 فبراير 2025م.
وناشد تجمُّع الشرقية الصحي، أولياء الأمور، بالتوجّه إلى أقرب مركز للرعاية الصحية الأولية لضمان تلقي أبنائهم اللقاحات الضرورية، بهدف تعزيز الحماية الصحية للأطفال والشباب في المنطقة.