"صحي الشرقية" يدعو إلى تلقي لقاحات الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف للأطفال لضمان حمايتهم

وأوضح التجمُّع أن حملة التطعيم ستكون على مرحلتيْن: تشمل المرحلة الأولى الأطفال من عمر 6 أشهر حتى 6 سنوات، حيث يتم تطعيمهم في المراكز الصحية ورياض الأطفال، ابتداءً من 3 نوفمبر حتى 19 ديسمبر 2024م، فيما ستشمل المرحلة الثانية الأطفال من سن 7 سنوات حتى 18 عاماً من طلاب المدارس، حيث تبدأ من 5 يناير حتى 20 فبراير 2025م.