لماذا سجلت "حرارة الرياض العظمى" أقل مستوى لها منذ 95 يومًا؟ اعرف السبب

كشفت آخرُ التقارير الصادرة عن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، تسجيل محيط منطقة المطار يوم أمس الأحد درجات حرارة عظمى تعتبر الأقل منذ 95 يومًا؛ حيث بلغت 40.8 درجة مئوية.