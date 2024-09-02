لماذا سجلت "حرارة الرياض العظمى" أقل مستوى لها منذ 95 يومًا؟ اعرف السبب

كشفت آخرُ التقارير الصادرة عن مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض، تسجيل محيط منطقة المطار يوم أمس الأحد درجات حرارة عظمى تعتبر الأقل منذ 95 يومًا؛ حيث بلغت 40.8 درجة مئوية.
وأرجع مختصون -وفق موقع "طقس العرب"- بدء انخفاض درجات الحرارة في العاصمة الرياض إلى التغيرات التي بدأت تطرأ على الأنظمة الجوية تزامنًا مع قرب فصل الخريف، والضعف التدريجي للمرتفع الجوي العربي، وبدء اندفاع كتل هوائية أقل حرارة قادمة من بلاد الشام نحو شمال ووسط المملكة.
وتَوقع المختصون أن تبقى درجات الحرارة خلال الأسبوع الحالي ما بين 40- 41 درجة مئوية نهارًا؛ في حين تكون درجات الحرارة الصغرى ما بين 29- 31 درجة مئوية، والله أعلم.