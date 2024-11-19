جامعة الملك عبدالعزيز تعزّز شراكتها مع "أكسفورد" في الذكاء الاصطناعي والاكتشافات الدوائية

يُذكر أن مركز الذكاء الاصطناعي للأبحاث والابتكار في العلاجات الدقيقة بجامعة الملك عبدالعزيز يعتمد على الاستفادة من البنية التحتية والموجودة في الجامعتيْن واستخدام تقنيات رقمية متقدّمة، مثل تعلُّم الآلة، وحوسبة الكم، والبيانات الضخمة وغيرها؛ لتطوير واكتشاف علاجات وأدوية متخصّصة، وسيجمع المركز متخصّصين من المجالات المختلفة، مثل: الكيمياء الحيوية، والطب، والصيدلة، والوبائيات، والحاسب، والبيانات الضخمة، والذكاء الاصطناعي، والمعلومات الحيوية، وعلم البيانات، وكل ما يتعلق باكتشاف وتطوير العلاجات الدقيقة.