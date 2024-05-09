بعد رعاية صحية استمرت 114 يوماً.. إنقاذ حياة جنين بعمر 24 أسبوعًا بينبع العام

تمكن فريق العناية المركزة لحديثي الولادة في مستشفى ينبع العام، عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من إنقاذ حياة طفل خديج ولد بعمر 24 أسبوعًا وبوزن 700 جرامًا، حتى خروجه مع والدته بصحة وسلامة بعد رعاية صحية تخصصية استمرت لـ114 يوماً.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أن الأم وصلت إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وهي في حالة ولادة مبكرة في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وعلى الفور جهز الفريق الطبي الحالة لولادة الرضيع بوزن 700 جرام، وبعد تقييم حالة الطفل الخديج إكلينيكيا تبين وجود فشل تنفسي بسبب عدم اكتمال نمو الرئتين وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتنويمه بالعناية المركزة لحديثي الولادة.
وبين التجمع الصحي بأن الفريق الطبي بدأ الخطة العلاجية بإعطاء الطفل الأدوية المنشطة لنمو الرئتين والمضادات الحيوية والتغذية الوريدية الكاملة والأدوية والمحاليل اللازمة لمثل هذه الحالات، مضيفا بأن كافة الفحوصات والأشعة العادية والموجات فوق الصوتية والتحاليل المخبرية أثبتت سلامتها والكشف المبكر على شبكية العين أكد عدم وجود اعتلال في الشبكية ولله الحمد .
وأضاف بأنه حسب الخطة العلاجية بتقليل معطيات التنفس الصناعي إلى أن أصبح الطفل يتنفس طبيعياً وبدأت الرضاعة عن طريق الأنبوب الفمي المعدي حيث أمضى في العناية المركزة لحديثي الولادة ما يقارب 114 يومًا تلقى خلالها الرعاية المكثفة من الفريق الطبي وغادر المستشفى بصحة جيدة وبوزن اثنين كيلو ونصف.