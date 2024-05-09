بعد رعاية صحية استمرت 114 يوماً.. إنقاذ حياة جنين بعمر 24 أسبوعًا بينبع العام

وأوضح تجمع المدينة الصحي أن الأم وصلت إلى طوارئ مستشفى ينبع العام، وهي في حالة ولادة مبكرة في الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وعلى الفور جهز الفريق الطبي الحالة لولادة الرضيع بوزن 700 جرام، وبعد تقييم حالة الطفل الخديج إكلينيكيا تبين وجود فشل تنفسي بسبب عدم اكتمال نمو الرئتين وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي وتنويمه بالعناية المركزة لحديثي الولادة.