"السليمان": استراتيجية "كاوست" ستعزز ريادة السعودية عبر الحلول الابتكارية والتقنيات المستدامة
أكد محافظ الهيئة العامة للتطوير الدفاعي الدكتور فالح بن عبدالله السليمان، أن استراتيجية "كاوست" التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس أمناء "كاوست"، تهدف إلى تعزيز قدرة الجامعة على الإسهام الفاعل لدعم ريادة المملكة في العديد من المجالات التقنية المستهدفة وتعظيم الأثر الاقتصادي لمخرجات البحث العلمي.
وأفاد بأن استراتيجية "كاوست" تُسهم في بناء اقتصاد المعرفة المرتكز على الكوادر البشرية المؤهلة، وهي تزخر بها الجامعة وغيرها من الجامعات السعودية ومراكز البحث الوطنية، التي تبوأت مكانة علمية عالمية.
وأضاف أن البنى البحثية الأساسية المتوفرة في القطاع الأكاديمي وتكاملها مع بنى التطوير في مراكز التطوير والشركات الكبرى سيوفر بحول الله البيئة المحفزة لتعظيم الأثر من البحوث العلمية المميزة والملكيات الفكرية المتراكمة.
وأشار إلى أن إنشاء معهد كاوست للتحول الوطني (NTI) من المتوقع أن يُسهم بشكل فعّال على تحويل المعرفة والبحث إلى منتجات وخدمات عالية القيمة في التقنيات العميقة، مضيفًا أن هذه الخطوة مهمة وأساسية في ردم الهوة بين مخرجات البحوث ومتطلبات الصناعة.
وأوضح محافظ هيئة التطوير الدفاعي، أن توجيه البحث العلمي إلى المجالات المستهدفة التي أعلن عنها سمو ولي العهد في وقت سابق وممكنات الاستفادة المثلى منها توضح التكامل، الذي وصلت إليه المملكة اليوم بفضل الله ثم للدور الأساس للقيادة الحكيمة والرؤية الواضحة المحددة للمستقبل وما يحمله من فرص.
وبين أن إنشاء صندوق الابتكار في مجال التقنية العميقة يُسهم في استدامة دعم مخرجات البحث العلمي ونقلها للصناعة وتعظيم أثرها الاقتصادي والأمني، مؤكدًا أن المستقبل مبني على التطور التقني والمنافسة العالمية القوية في مجال يحمل التقنيات الناشئة والتقنيات المزعزعة.
وقال إن الهيئة من خلال آليات الاستشراف التقني المستقبلي، التي تنتهجها وتسعى من خلالها إلى دعم تطور المملكة وتبوئها مواقع قيادية في التقنيات، قد استهدفت لجامعات المملكة ومراكز البحوث ومراكز التطوير أدوارًا محورية وأساسية لتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من القيام بتطوير هذه التقنيات مع ضمان توليد القيمة منها من خلال منظومة الابتكار الوطنية ومنها ما تضمنته الخطط الاستراتيجية لجامعات المملكة.
وأكد أن المملكة تسير بخطى واضحة بتوجيه القيادة الرشيدة -أيدها الله- نحو بناء مستقبل آمن مشرق في جميع المجالات ومنها قطاع البحث والتطوير الحيوي الذي تفخر فيه بوجود جامعات عالمية مثل كاوست.