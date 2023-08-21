"السليمان": استراتيجية "كاوست" ستعزز ريادة السعودية عبر الحلول الابتكارية والتقنيات المستدامة

وقال إن الهيئة من خلال آليات الاستشراف التقني المستقبلي، التي تنتهجها وتسعى من خلالها إلى دعم تطور المملكة وتبوئها مواقع قيادية في التقنيات، قد استهدفت لجامعات المملكة ومراكز البحوث ومراكز التطوير أدوارًا محورية وأساسية لتطوير الكفاءات الوطنية وتمكينها من القيام بتطوير هذه التقنيات مع ضمان توليد القيمة منها من خلال منظومة الابتكار الوطنية ومنها ما تضمنته الخطط الاستراتيجية لجامعات المملكة.