البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن إصابات العمل.. تزويد المنشآت والعاملين باللوائح والأنظمة والأدلة الاسترشادية

وأوضح الراجحي أثناء الاجتماع السابع لمجلس الإدارة أن إطلاق "سياسة البرنامج الوطني الشامل للتبليغ عن حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية وتوثيق البلاغات ونتائج التحقيقات المتعلقة بها" والموقع الإلكتروني للمجلس, أتى انطلاقاً من دور المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية في توحيد الجهود بين الأطراف ذات العلاقة، بما يسهم في توفير بيئة عمل آمنة وصحية من خلال تطوير الكفاءات والخبرات في مجال التحقيق في حوادث وإصابات العمل والأمراض المهنية، للوصول للمسببات الجذرية للحوادث ومشاركة الدروس المستفادة على المستوى الوطني للحد من تكرارها.