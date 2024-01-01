"أمير المدينة" للأهالي: سنعمل معًا على إكمال مسيرة البناء تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة

وفي بداية اللقاء، قدّم الأهالي التهاني والتبريكات للأمير سلمان بن سلطان على الثقة الغالية، وخالص دعواتهم بالتوفيق والسداد، كما قدموا شكرهم وامتنانهم للأمير فيصل بن سلمان، على الدعم والاهتمام الذي حظيت به منطقة المدينة المنورة خلال فترة إمارته لها، كما نقل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله- لأهالي منطقة المدينة المنورة، مُعرِبًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة؛ داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.