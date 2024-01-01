"أمير المدينة" للأهالي: سنعمل معًا على إكمال مسيرة البناء تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة

وجّه أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، حديثه لأهالي المدينة المنورة؛ لافتًا إلى أنه سيعمل على إكمال مسيرة البناء؛ تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في هذه المدينة المباركة التي تعيش نهضة تنموية غير مسبوقة في مختلف المجالات، في إطار العناية والرعاية التي توليها الدولة للحرمين الشريفين والمدينتين المقدستين.
وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بما حققه الأمير فيصل بن سلمان من إنجازات ونجاحات متلاحقة خلال السنوات الماضية، وساهمت في تعزيز النهضة التنموية لمنطقة المدينة المنورة؛ متمنيًا له التوفيق والسداد.
جاء ذلك بعد لقاء الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، مساء أمس الأحد، جمعًا من المواطنين والمسؤولين الذين قَدِموا للسلام عليهما، بحضور الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير المنطقة.
وفي بداية اللقاء، قدّم الأهالي التهاني والتبريكات للأمير سلمان بن سلطان على الثقة الغالية، وخالص دعواتهم بالتوفيق والسداد، كما قدموا شكرهم وامتنانهم للأمير فيصل بن سلمان، على الدعم والاهتمام الذي حظيت به منطقة المدينة المنورة خلال فترة إمارته لها، كما نقل الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظهما الله- لأهالي منطقة المدينة المنورة، مُعرِبًا عن شكره للجميع على ما أبدوه من مشاعر طيبة؛ داعيًا الله أن يكون عند حسن ظن ولاة الأمر والجميع لما فيه خدمة الدين ثم المليك والوطن.