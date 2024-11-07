"الأرصاد": الحالة الجوية في حائل تعود إلى تفاعل عدة عوامل مناخية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أن الحالة الجوية التي أثرت على حائل وأدت إلى تغطية مساحات واسعة بالبرد، تعود إلى تفاعل عدة عوامل مناخية، منها: كتلة باردة قادمة من الشمال وأخرى دافئة من الجنوب، وهو ما خلق تباينًا حراريًا كبيرًا في المنطقة، مما ساعد على تكوين السحب الرعدية الممطرة.
وأشار إلى أن هذا التباين تأثر أيضًا بوجود منخفض جوي عميق شمال المملكة على جميع مستويات الغلاف الجوي، يقابله مرتفع جوي في وسط المملكة أدى هذا التوزيع الجوي إلى فرق في درجات الحرارة بين الهواء البارد في المستويات العليا والهواء الدافئ قرب سطح الأرض.
وأضاف: "إلى جانب ذلك، أسهم تيار هوائي نفاث شبه استوائي في طبقات الجو العليا في تعزيز هذه الحالة غير المستقرة، مما أتاح الفرصة لتساقط البرد بكثافة".
وأوضح المركز أن هذه الحالة تكررت أخيرًا، وقد رصدها المركز العام الماضي 2023م في عدة مناطق من المملكة (خميس مشيط، الباحة، الطائف، وبريدة).