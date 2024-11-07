"الأرصاد": الحالة الجوية في حائل تعود إلى تفاعل عدة عوامل مناخية

كشف المركز الوطني للأرصاد عن أن الحالة الجوية التي أثرت على حائل وأدت إلى تغطية مساحات واسعة بالبرد، تعود إلى تفاعل عدة عوامل مناخية، منها: كتلة باردة قادمة من الشمال وأخرى دافئة من الجنوب، وهو ما خلق تباينًا حراريًا كبيرًا في المنطقة، مما ساعد على تكوين السحب الرعدية الممطرة.