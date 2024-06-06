"السديس" يوجه بإقامة المعرض التوعوي الإثرائي لضيوف الرحمن في موسم الحج

وقال السديس إن المعارض الدينية التوعوية الإثرائية تعكس حرص الرئاسة على دعم التجربة الإثرائية الدينية في المواسم الكبرى كموسم الحج؛ لإبراز الخدمات الدينية التوعوية التي تقدّمها المملكة لضيوف الرحمن؛ مؤكدًا أن دور المعرض هو توعية القاصدين، ورفع مستوى وعيهم بالخدمات والبرامج والمبادرات التي تقدّمها الرئاسة لضيوف الرحمن، سواء مصاحف وكتيبات دينية أو مطويات أو كتب دينية، وتقديم تجربة دينية مميزة لحجاج بيت الله الحرام.