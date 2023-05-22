جوائز مالية لمسارات الفيديو والمقال والقصة القصيرة في مسابقة "وطن بلا مخدرات"… هنا التفاصيل

وسيكون للفائزين في مسابقة (وطن بلا مخدرات) جوائز مالية مقسمة على المسارات، كما ستقوم وزارة الإعلام بالإبراز الإعلامي للمشاركات الفائزة، كما تسهم بطريقة هائلة في إثراء المحتوى الإعلامي بمنتجات توعوية من عمل الطلبة، مشتملة مسارات الفيديو والمقال والقصة القصيرة، بأقلام تُناشد بعدم التعرض للمخدرات، وتُكافح ضد تعاطيها، وتحاول إقناع كثير من العقول بعدم إدمان المواد المخدرة التي تُلقي بصاحبها إلى التهلكة.