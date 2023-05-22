جوائز مالية لمسارات الفيديو والمقال والقصة القصيرة في مسابقة "وطن بلا مخدرات"… هنا التفاصيل

يأتي تدشين مسابقة "وطن بلا مخدرات"، وهي مسابقة وطنية توعوية تُنفذها وزارة التعليم بالشراكة مع وزارة الإعلام؛ وذلك من أجل دعم الوزارتين بعضهما البعض في نشر الوعي الفكري والديني ضد الإدمان، بين أبناء الوطن.
وتهدف مبادرة "وطن بلا مخدرات" إلى تعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية؛ لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات، ومكافحة المخدرات ومروجيها ومهربيها، وزيادة وعي العقول بما يسفر عنه الإدمان من دمار لعقولهم وتحطيم لآمالهم وتدمير لمستقبلهم.
وسيكون للفائزين في مسابقة (وطن بلا مخدرات) جوائز مالية مقسمة على المسارات، كما ستقوم وزارة الإعلام بالإبراز الإعلامي للمشاركات الفائزة، كما تسهم بطريقة هائلة في إثراء المحتوى الإعلامي بمنتجات توعوية من عمل الطلبة، مشتملة مسارات الفيديو والمقال والقصة القصيرة، بأقلام تُناشد بعدم التعرض للمخدرات، وتُكافح ضد تعاطيها، وتحاول إقناع كثير من العقول بعدم إدمان المواد المخدرة التي تُلقي بصاحبها إلى التهلكة.
يأتي ذلك إلى جانب إقامة عدد من الفعاليات التثقيفية والتوعوية والتنافسية للوقاية من مخاطر المخدرات على مستوى المدارس الحكومية والأهلية والعالمية والأجنبية ومكاتب وإدارات التعليم، كذلك إقامة عدد من المعارض التوعوية والورش التدريبية والعروض المسرحية، التي تُثير الوعي وتغذي العقول ضد المخدرات وتكافح الإدمان.
وتأتي مسابقة المملكة العربية السعودية، "وطن بلا مخدرات"، والتي دشنت تحت إشراف وتنفيذ وزارتي التعليم والإعلام، بجوائز مالية للفائزين مقسمة على المسارات، كما ستبرز وزارة الإعلام الفائزين، في حوارات صحفية مصورة، للتحدث عن دورهم الفعال بالمسابقة وكيف استطاعوا الفوز بها دون التعثر بإحدى مراحل المسابقة.
وكان قد دشّن وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان، ووزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، بمقر وزارة التعليم بالرياض اليوم، حملة "وطن بلا مخدرات"، التي تُنفذ بالشراكة بين وزارتي التعليم والإعلام؛ لرفع مستوى الوعي بأخطار المخدرات وتعزيز الجوانب الوقائية والتوعوية والتدريبية لمواجهة هذه الآفة بين أوساط الشباب والشابات.
وشهد حفل التدشين إطلاق وزيري التعليم والإعلام لوحة "وطن بلا مخدرات"، مع عدد من الطلبة، وذلك إيذاناً ببدء فعاليات الحملة، واستعراض أبرز الفعاليات التثقيفية والتوعوية والتنافسية، والبرامج الوقائية والإعلامية وآليات التفعيل، إلى جانب مشاركة عدد من طلاب وطالبات التعليم العام في تلوين لوحة تشكيلية بعنوان "وطن بلا مخدرات".