رسميًا.. "مسار كدانة" يتحول لوجهة ترفيهية مستدامة في قلب مزدلفة

في خطوة تعزّز مستهدفات رؤية السعودية 2030 لرفع جودة الحياة وبناء مجتمع حيوي، أطلقت شركة كدانة للتنمية والتطوير – الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة – مشروع "مسار كدانة" في منطقة مزدلفة، ليكون وجهة ترفيهية مستدامة تستقبل الزوّار على مدار العام.
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كدانة، المهندس محمد بن ناصر المجماج، أن المسار يأتي استكمالًا لخطط التطوير التي تنفّذها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنيّة، لتحويل مزدلفة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتنفّس طبيعي لسكان مكة وزوّارها. وبيّن أن المشروع يُراعي تلبية احتياجات الزوّار، مع إبراز البعد الحضاري والإنساني للمنطقة، بما يُسهم في استدامة إعمار المشاعر وتحقيق رؤية 2030.
ويتميّز "مسار كدانة" بتصميم شامل يخدم مختلف الفئات العمرية؛ حيث يمتد على مساحة تتجاوز 150 ألف متر مربع، ويضمّ أرضيات مطاطية صديقة للبيئة تُساعد في تقليل حرارة الأرض وتوفّر راحة أثناء المشي. كما يحتوي على ممشى مُجهّز بمعايير عالية يُتيح ممارسة رياضة المشي بأمان، إلى جانب مسار مخصّص للعربات يُسهّل حركة كبار السن وذوي الإعاقة.
ويضمّ المشروع أيضًا منطقة تجارية تشمل محلات ومطاعم ومقاهي متنوّعة، إضافة إلى جلسات استراحة مُظلّلة ومزوّدة بمراوح رذاذ لتلطيف الأجواء. كما تم تجهيز الموقع بمرافق خدمية متكاملة، تجعل من "مسار كدانة" وجهة مثالية للعائلات والأفراد على مدار العام.