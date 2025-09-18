رسميًا.. "مسار كدانة" يتحول لوجهة ترفيهية مستدامة في قلب مزدلفة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة كدانة، المهندس محمد بن ناصر المجماج، أن المسار يأتي استكمالًا لخطط التطوير التي تنفّذها الشركة بالتعاون مع الجهات المعنيّة، لتحويل مزدلفة إلى وجهة حضرية مستدامة ومتنفّس طبيعي لسكان مكة وزوّارها. وبيّن أن المشروع يُراعي تلبية احتياجات الزوّار، مع إبراز البعد الحضاري والإنساني للمنطقة، بما يُسهم في استدامة إعمار المشاعر وتحقيق رؤية 2030.