"سعود بن عبدالله" يطّلع على 34 مشروع مياه بجدة

ترأس محافظ جدة الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي، اليوم الأربعاء، اجتماعًا؛ لمناقشة سير عمل مشروعات المياه بالمحافظة.
وعُقِد الاجتماع بحضور مدير عام المشروعات بالقطاع الغربي بشركة المياه الوطنية ماجد بن أحمد المالكي، ومدير عام وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية عصام بن سالم الثبيتي.
واطلع الأمير سعود، خلال الاجتماع، على عرض موجز تضمّن المشروعات المنجزة للشركة في المحافظة حتى الـ27 من نوفمبر الجاري، والبالغ عددها تسعة مشروعات، منها خمسة للمياه في: حي الفضيلة، وعسفان، وذهبان، وأبحر الشمالية، والورود، وأربعة مشروعات للصرف الصحي في: حي البساتين، والجوهرة، والشفا، والرحاب.
فيما يجري تنفيذ 34 مشروعًا، منها 21 للمياه، و13 للصرف الصحي، بقيمة تتجاوز 2.7 مليار ريال.
كما اطلع محافظ جدة على المشروعات المستقبلية المزمع تنفيذها في المحافظة، خلال الفترة المقبلة.
وأكد الأمير سعود بن عبدالله أهمية تنفيذ المشروعات بجودة عالية لخدمة سكان المحافظة.