"سعود بن عبدالله" يطّلع على 34 مشروع مياه بجدة

واطلع الأمير سعود، خلال الاجتماع، على عرض موجز تضمّن المشروعات المنجزة للشركة في المحافظة حتى الـ27 من نوفمبر الجاري، والبالغ عددها تسعة مشروعات، منها خمسة للمياه في: حي الفضيلة، وعسفان، وذهبان، وأبحر الشمالية، والورود، وأربعة مشروعات للصرف الصحي في: حي البساتين، والجوهرة، والشفا، والرحاب.