متحدث الأرصاد: حتى الآن لم ندخل الموجات الباردة أو نسجل درجات حرارة تحت الصفر

أكد المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، أن المملكة لم تدخل الموجات الباردة التي تصل درجات الحرارة فيها إلى ما دون الصفر حتى الآن.
وأضاف القحطاني أن المدن السعودية لا زالت تسجل درجتين إلى 3 درجات للحرارة، وعادة المناطق الشمالية بالمملكة هي الأكثر انخفاضًا، خاصة القريات والحدود الشمالية ومرتفعات تبوك.
وتابع في حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية ردًّا على إمكانية وصول درجات الحرارة إلى انخفاض تاريخي؛ أن المعلومات الأولية وفقًا للتقارير المناخية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، لكن عملية التقديرات تأتي مع توقعات ومراقبة حالة الطقس خلال فصل الشتاء.