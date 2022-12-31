متحدث الأرصاد: حتى الآن لم ندخل الموجات الباردة أو نسجل درجات حرارة تحت الصفر

وتابع في حديثه لبرنامج 120 على قناة الإخبارية ردًّا على إمكانية وصول درجات الحرارة إلى انخفاض تاريخي؛ أن المعلومات الأولية وفقًا للتقارير المناخية تشير إلى انخفاض في درجات الحرارة، لكن عملية التقديرات تأتي مع توقعات ومراقبة حالة الطقس خلال فصل الشتاء.