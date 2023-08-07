رئيس "أرامكو السعودية": أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا.. ونعتزم توزيع أرباح الربع الـ3

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن نتائج أرامكو السعودية القوية تعكس المرونة والقدرة على التكيف خلال تقلبات السوق؛ مشيرًا إلى مواصلة إظهار قدرة أرامكو السعودية على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية؛ مبينًا أن أرامكو السعودية تعتزم البدء في توزيع أول أرباح للمساهمين مرتبطة بالأداء في الربع الثالث.
وأوضح "الناصر": "تظل نظرتنا -أرامكو السعودية- على المدى المتوسط إلى البعيد دون تغيير، ومع الانتعاش المتوقع للاقتصاد العالمي على نطاق واسع، إلى جانب النشاط المتزايد في قطاع الطيران؛ فإن استمرار الاستثمارات في مشاريع الطاقة ستكون ضرورية لحماية أمن الطاقة".
وأردف: "نحن نواصل العمل في أكبر برنامج إنفاق رأسمالي في تاريخنا؛ بهدف زيادة قدرتنا على إنتاج النفط الخام والغاز وتوسيع أعمالنا في قطاع التكرير والكيميائيات والتسويق، من خلال مشاريع البتروكيميائيات، مثل توسعة مصفاة ساتورب بقيمة 41.3 مليار ريال سعودي (11.0 مليار دولار أمريكي) مع شركة توتال إنيرجيز؛ وذلك مما يُعد ضروريًّا لتلبية الطلب في المستقبل.
وتابع: "في الوقت نفسه، لا نزال متفائلين بشأن إمكانات التقنيات الجديدة لتقليل الانبعاثات من أعمالنا التشغيلية، كما أن شحنات الأمونيا الزرقاء الأخيرة إلى آسيا تسلط الضوء على اهتمام السوق المتزايد بإمكانات حلول الطاقة البديلة منخفضة الكربون".