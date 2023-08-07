رئيس "أرامكو السعودية": أكبر برنامج رأسمالي في تاريخنا.. ونعتزم توزيع أرباح الربع الـ3

أكد رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن نتائج أرامكو السعودية القوية تعكس المرونة والقدرة على التكيف خلال تقلبات السوق؛ مشيرًا إلى مواصلة إظهار قدرة أرامكو السعودية على المدى البعيد لتلبية احتياجات العملاء في مختلف أنحاء العالم بمستويات عالية من الموثوقية؛ مبينًا أن أرامكو السعودية تعتزم البدء في توزيع أول أرباح للمساهمين مرتبطة بالأداء في الربع الثالث.