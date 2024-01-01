5 مخاطر و4 طرق للوقاية.. "الصحة" تنبّه مستخدمي الحطب للتدفئة خلال الشتاء

ونوّهت في إنفوجرافيك توعوي لها، بالحرص على طرق الوقاية عبر مراقبة الأطفال المصابين بالربو، وإشعال الحطب في الأماكن التي بها التهوية جيدة، والمبادرة بأخذ الجرعات الوقائية للمصابين بالحساسية، وتركيب أجهزة كشف غاز أول أكسيد الكربون.