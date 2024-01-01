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5 مخاطر و4 طرق للوقاية.. "الصحة" تنبّه مستخدمي الحطب للتدفئة خلال الشتاء
دعت إلى الاستمتاع بالأجواء في أمان والتحقّق من تهوية المكان واتباع الإرشادات الوقائية
دعت وزارة الصحة مستخدمي الحطب وشبات النار للتدفئة خلال الشتاء للاستمتاع بالأجواء، إلى التحقق من تهوية المكان، والحرص على الوقاية من تأثيراته الصحية.
وحذّرت "الصحة" من إشعال الحطب في الأماكن المغلقة؛ الأمر الذي قد يسبّب نوبات الربو والصفير عند التنفس، والسعال والنوبات القلبية، والتسمّم بغاز أول أكسيد الكربون.
ونوّهت في إنفوجرافيك توعوي لها، بالحرص على طرق الوقاية عبر مراقبة الأطفال المصابين بالربو، وإشعال الحطب في الأماكن التي بها التهوية جيدة، والمبادرة بأخذ الجرعات الوقائية للمصابين بالحساسية، وتركيب أجهزة كشف غاز أول أكسيد الكربون.