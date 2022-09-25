"أحوال جدة" تشهد إثبات الفرقة بين مواطنة وزوجها المقيم لعدم النفقة

ثبت لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة تطليق مواطنة من زوجها المقيم بدون عوض، بعد أن تقدمت المدعية بدعوة طلب فسخ النكاح لعدم النفقة.
وأوضحت وكيلة المدعية المحامية رباب المعبي بأن المواطنة لجأت إليها بطلب رفع الدعوى وتم الرفع في منصة تراضي تمهيدًا لإنهاء الخلاف صلحاً في منصة تراضي، ولكن تعذر الصلح مما أدى إلى تحويل القضية للقضاء للفصل فيها، مشيرة أنه صدر الحكم لصالح موكلتها.
وقالت المعبي إن من آثار عقد الزواج نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، والنفقة من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف، وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.
وأضافت: ويراعى في تقدير النفقة حال المنفق عليه وسعة المنفق، ويجوز أن تكون النفقة نقداً أو إتاحة المال عيناً أو منفعة وفقاً لنظام الأحوال الشخصية) ويجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.