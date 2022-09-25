"أحوال جدة" تشهد إثبات الفرقة بين مواطنة وزوجها المقيم لعدم النفقة

وقالت المعبي إن من آثار عقد الزواج نفقة الزوجة على زوجها ولو كانت موسرة، والنفقة من حقوق المنفق عليه، وتشمل الطعام والكسوة والسكن والحاجيات الأساسية بحسب العرف، وما تقرره الأحكام النظامية ذات الصلة.