"الأزياء" تطلق مبادرة "سواب شوب" لتبادل الألبسة المستخدمة

يذكر أن الاستدامة كانت موضوعًا رئيسًا في مؤتمر مستقبل الأزياء؛ حيث غطى برنامج المؤتمر آثار صناعة النسيج والمواد المستدامة الناشئة، والتصميم في عصر الاستهلاك الواعي، في الوقت الذي قدم "تقرير حالة قطاع الأزياء" المفصّل الذي أعدّته هيئة الأزياء، والذي سيصدر في أبريل 2023؛ لمحةً عامة عن رؤى الاستدامة بصورة قائمة على البيانات.