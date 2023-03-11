"سدكو القابضة" تُطلق "روّاد نمو" المُخصص للشركات الناشئة المبتكرة والتقنية

وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قال محمد موصلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سدكو القابضة: "انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه التثقيف المالي في تحقيق النجاح وانعكاسه المباشر على الاقتصاد والتنمية المستدامة للمجتمع ونمو الشركات في المملكة، يأتي برنامج روّاد لتهيئة الشباب لفهم واقع ريادة الأعمال، والذي يشهد تحولاً كبيراً لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تتضمن الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، والذي سيسهم بدوره في تمكين الشباب وفتح مداركهم في تحقيق النجاح المأمول لإدارة المشاريع المملوكة داخل المملكة، وتحقيق النمو والازدهار للوطن ".