"سدكو القابضة" تُطلق "روّاد نمو" المُخصص للشركات الناشئة المبتكرة والتقنية

أطلقت سدكو القابضة، الشركة الرائدة في مجال الاستثمارات المسؤولة والمستدامة، برنامج "روّاد نمو"، والذي يعدّ برنامج إدارة مالية مُخصصًا لروّاد الأعمال في الشركات الناشئة المبتكرة والتقنية التي وصلت إلى مرحلة النمو وتبحث عن طرق اكتساب المعرفة اللازمة حول كيفية تنمية أعمالهم من خلال التمويل الخارجي.
جاء إطلاق البرنامج الجديد خلال المشاركة في ملتقى بيبان 2023 وتوافق مع الإطلاق توقيع ثلاث مذكرات تفاهم لدعم استدامة البرنامج مع كل من "منشآت" وبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) ومركز دلني للأعمال أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية، كما سبق توقيع اتفاقية مع مبادرة "فنتك السعودية".
وتهدف الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي على الصعيد الوطني والمساهمة بشكل فعّال في دعم الخطط والمبادرات الرامية إلى تعزيز النظام البيئي والوعي بالإدارة مالية للشركات الناشئة في المملكة.
ومن خلال هذه الشراكات؛ ستقوم سدكو القابضة بتزويد هذه المنشآت والمبادرات ببرنامج "روّاد نمو" للإدارة المالية، والذي يتضمن سلسلة من العروض الإلكترونية والأدوات المصمّمة لروّاد الأعمال والشركات الناشئة والذي سيتم نشره عبر منصاتها الخاصة.
وستتعاون سدكو القابضة مع الجهات المعنية لتنظيم ورش عمل توعوية وبرامج تدريبية حول التوعية بالإدارة المالية وعقد الجلسات التثقيفية وتبادل الخبرات ونقل المعرفة في إدارة وتطوير ريادة الأعمال.
وتعليقاً على إطلاق البرنامج، قال محمد موصلي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سدكو القابضة: "انطلاقاً من الدور المحوري الذي يلعبه التثقيف المالي في تحقيق النجاح وانعكاسه المباشر على الاقتصاد والتنمية المستدامة للمجتمع ونمو الشركات في المملكة، يأتي برنامج روّاد لتهيئة الشباب لفهم واقع ريادة الأعمال، والذي يشهد تحولاً كبيراً لمواكبة مستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث تتضمن الرؤية رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج الإجمالي المحلي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030، والذي سيسهم بدوره في تمكين الشباب وفتح مداركهم في تحقيق النجاح المأمول لإدارة المشاريع المملوكة داخل المملكة، وتحقيق النمو والازدهار للوطن ".
وأضاف: "تأتي هذه الخطوة إدراكاً منا بأهمية تنمية وصقل المهارات الأساسية الخاصة بالتخطيط المالي وإدارة الشؤون المالية لدى روّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة كي يتمكنوا من أداء أدوارهم لتحقيق النمو المستدام في المملكة. فيما يستكمل برنامج “روّاد نمو" هذا الأفق لوضع الحلول وخيارات التمويل المثلى للمشاريع التي تدعم الجدارة الائتمانية للشركات والتوجيه لفهم مصادر التمويل المتاحة، حيث يُعنى "روّاد نمو" بدعمهم ومساعدتهم على تعلم كيفية إدارة الشؤون المالية لأعمالهم التجارية بكفاءة وفعالية".