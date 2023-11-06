أين البطاقة والوثيقة؟.. 46 ألف مخالفة للنقل البري والبحري والسككي في 30 يوماً

وأكّدت هيئة النقل أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر أكتوبر الماضي بلغت 92%، بينما سجّلت النسبة لأنظمة النقل البحري 99%، مضيفةً أن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوّعت ما بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل دون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توافر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.