"فيصل بن فرحان" ناعيًا أميرَ الكويت الراحل: كان له عظيم الأثر في تعزيز العلاقات السعودية - الكويتية

ونقلت وكالةُ الأنباء الكويتية عن بيان صادر من الديوان الأميري: "ببالغ الحزن والأسى ينعى الديوانُ الأميري إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة، وفاةَ المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم السبت، داعين الله عز وجل أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون".