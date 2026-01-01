اتفاقية إعلامية بين "صقر قريش" وصحيفة "سبق"

وقّع نادي صقر قريش الأدبي اتفاقية إعلامية مع صحيفة سبق الإلكترونية، مساء اليوم، في مقر الصحيفة بمدينة الرياض، بهدف دعم التغطية الإعلامية لفعاليات النادي وتعزيز الحراك الأدبي والثقافي في المملكة.
ومثّل نادي صقر قريش في توقيع الاتفاقية مؤسسه الدكتور تركي بن عطية القرشي، فيما وقّع عن صحيفة سبق رئيس التحرير الأستاذ علي الحازمي، حيث أكد الطرفان أهمية التعاون المشترك في نشر المحتوى الثقافي، وتسليط الضوء على المبادرات الأدبية، وإبراز دور الكلمة في خدمة المجتمع.
وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق حضور الأنشطة الأدبية عبر المنصات الرقمية، والوصول إلى شريحة أوسع من القرّاء، بما يسهم في دعم المشهد الثقافي الوطني وتعزيز أثره الإعلامي.