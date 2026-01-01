اتفاقية إعلامية بين "صقر قريش" وصحيفة "سبق"

ومثّل نادي صقر قريش في توقيع الاتفاقية مؤسسه الدكتور تركي بن عطية القرشي، فيما وقّع عن صحيفة سبق رئيس التحرير الأستاذ علي الحازمي، حيث أكد الطرفان أهمية التعاون المشترك في نشر المحتوى الثقافي، وتسليط الضوء على المبادرات الأدبية، وإبراز دور الكلمة في خدمة المجتمع.