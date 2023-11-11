رئيس جيبوتي: يتحتم علينا اتخاذ موقف حازم لإيقاف العدوان الغاشم على غزة

وأضاف أن غزة تعيش نكبة جديدة وسكانها البالغ عددهم مليونين ونصف المليون رهينة لدى الاحتلال الصهيوني الذي ينكل بهم ويجبرهم على النزوح وترك منازلهم ويلقي بحياتهم في المجهول تحت القصف الإجرامي الوحشي، ويمنعهم من أبسط حقوقهم واحتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء والدواء والوقود والاتصالات، مبينًا أن خطورة الوضع القائم تستدعي بإلحاح بذل كل المساعي الممكنة من أجل تدارك ذلك.