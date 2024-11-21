الأردن: وجهة سياحية تجمع بين عبق التاريخ وروعة الطبيعة

لا يمكن زيارة الأردن دون التوقف عند البتراء، المدينة المنحوتة في الصخور الوردية، والتي تُعد من عجائب الدنيا السبع الحديثة. يعود تاريخ البتراء إلى أكثر من ألفي عام، وقد كانت عاصمة الأنباط ومحورًا تجاريًا هامًا يربط الشرق بالغرب. يذهل الزوار جمال الخزنة الشهيرة، الممرات الضيقة، والمقابر الملكية التي تحكي قصصًا من عصور مضت.