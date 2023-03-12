"الجبيري" لـ"سبق": "أرامكو" تُعزِّز طاقتها الإنتاجية لتلبية الطلب المتوقَّع في المستقبل

وأردف بأنه في نوفمبر، نجحت أرامكو السعودية في إغلاق ثلاث صفقات مع شركة «بي. كي. إن. أورلن» البولندية العاملة في مجالي التكرير وبيع الوقود بالتجزئة، مما أدّى إلى توسيع وجود أرامكو السعودية في قطاع التكرير الأوروبي. وكجزء من الصفقة، حصلت الشركة على حصة نسبتها 30% في مصفاة جدانسك التي تبلغ طاقتها التكريرية 210 آلاف برميل في اليوم، إضافةً إلى ملكية بنسبة 100% في شركة بيع الجملة المرتبطة بها، وحصة بنسبة 50% في مشروع مشترك لتسويق وقود الطائرات.