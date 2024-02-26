نادي الإبل يقرر استبعاد مشاركين من مهرجان جادة الإبل- الباحة بسبب العبث بـ"بكرتين"

أصدر نادي الإبل بيانًا يعلن فيه ما قررته اللجنة القانونية بخصوص الشكوى الواردة إليها من أحد مشاركيها، مُرفَقًا بمقطع فيديو يتضمن قيام مجموعة من الأشخاص بالعبث ببكرتين مشاركتين داخل شبوك المبيت ضمن مهرجان جادة الإبل- حائل.
وأوضح البيان أنه تم الرجوع إلى الكاميرات الأمنية الخاصة بالمهرجان، وتبين قيام مجموعة من الأشخاص بالعبث بمتنين داخل شبوك المبيت، بعد تمكينهم من الدخول لتهيئة المتنين؛ أسوة بغيرهم قبل العرض النهائي على لجنة التحكيم.
وأضاف: تمت مخاطبة لجنة فحص العبث ولجنة التحكيم وجاء التأكيد على ما تم أن فعله يُعتبر عبثًا ويسمى "التمسيس".
وقررت اللجنة استبعاد عدد من المشاركين من المشاركة في المهرجانات التابعة لنادي الإبل لمدة خمس سنوات، وإلزام اثنين من المشاركين بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، واستبعاد أحد المشاركين من المشاركة في المسابقة.
ولفت البيان إلى أن هذا القرار نافذ ونهائي وغير قابل للطعن أمام أي جهة بعد اعتماده من إدارة المهرجان، كما قررت إدارة المهرجان إحالة هذا الملف إلى الجهات المختصة.