نادي الإبل يقرر استبعاد مشاركين من مهرجان جادة الإبل- الباحة بسبب العبث بـ"بكرتين"

وقررت اللجنة استبعاد عدد من المشاركين من المشاركة في المهرجانات التابعة لنادي الإبل لمدة خمس سنوات، وإلزام اثنين من المشاركين بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، واستبعاد أحد المشاركين من المشاركة في المسابقة.