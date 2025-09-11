مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالمحمدية في جدة يُعيد قدرة المشي لستينية بإجراء جراحة دقيقة لاستبدال مفصلي الركبة

والذي أضاف بأنه عند وصول المراجعة للمستشفى قادمة من مدينة الطائف، تم الإستماع إلى شكواها والإطلاع على ملفها الطبي وإجراء الفحص السريري، وتبين أنها تشكو من ألم حاد في الركبتين يعيق حركتها مع وجود انتفاخ شديد بالمفصلين، وأن قدرتها على المشي لا تزيد عن دقائق محدودة، بالإضافة إلى شعورها بالإزعاج الشديد أثناء النوم. موضحاً أن فحوصات الأشعة السينية الرقمية (Digital X-rays) والتحاليل المخبرية، كشفت عن إصابتها بخشونة شديدة في مفصلي الركبة من الدرجة الرابعة واحتكاك العظم عند المشي، وهو الأمر الذي نتج عنه شعورها بالآلام الشديدة.