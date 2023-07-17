"العجمي": ولي العهد شخصية متطلعة قوية تظهر في ملامحها صدق النية وقوة الإرادة

وختم قائلاً: نفخر ونشيد به، لأنه أهلاً لذلك من أجل الاقتداء به، وليكون مثالاً يُحتذى لكل قائد، فالقيادة الرشيدة تسمو بالوطن والمواطن، وتجنب الوطن الويلات والصعاب وتحفظ للوطن مجده ورفعته، وتذهب أكثر من ذلك بالسهر من أجل تطويره .. فلنفتخر جميعًا بهذا القائد الملهم المتطلع المتجدد الذي يعمل ويكرس كل وقته وجهده من أجل وطنه وأمته، فالمملكة بحمد الله منذ تأسيسها تذخر بالقيادة الرشيدة التي تسعى دوماً ودون كلل أو ملل للوصول بالمملكة إلى أعلى الآفاق .. وهذا واقع ملموس نعايشه ونراه بأعيننا، ونرى العمل والجهد المبذول الذي سيمكنها إن شاء الله من تحقيق ذلك، وسموه خير مثال لهذه القيادة الطموحة المدركة لمتطلبات العصر، وتمتلك مقومات تحقيق الآمال والتطلعات.