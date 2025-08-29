لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تعزّز الوعي المالي لما بعد التقاعد بمحاضرة موجهة لمستفيدي "برنامج تقدير"

في خطوة تهدف إلى تمكين المتقاعدين من إدارة شؤونهم المالية بوعي واستدامة، نظّمت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية محاضرة توعوية بعنوان "الإدارة المالية بعد التقاعد"، ضمن برنامج "واعي المصرفي" في عامه الرابع، بالتعاون مع برنامج "تقدير" المخصّص لخدمة المتقاعدين في المملكة.
سلّطت المحاضرة الضوء على التحديات المالية التي قد يواجهها المتقاعدون، وأهمية التخطيط المالي المبكر، وتنويع مصادر الدخل، وإدارة الميزانية الشخصية بشكل مستدام.
شارك في تقديم المحاضرة من مصرف الإنماء كلٌّ من: الدكتورة صفية المطلق، مدير علاقات مصرفية لكبار العملاء، والأستاذ نواف الحميداني، خبير ومدير فرع؛ حيث قدّما مجموعة من النصائح العملية حول كيفية الحفاظ على الاستقرار المالي بعد التقاعد، وتجنّب الوقوع في قرارات مالية غير مدروسة. كما ناقشا أهمية الادخار، وإدارة الالتزامات، والخيارات المتاحة للاستثمار منخفض المخاطر.
شهدت المحاضرة تفاعلًا ثريًا من الحضور الذين طرحوا أسئلتهم واستفساراتهم حول كيفية تحسين أوضاعهم المالية بعد التقاعد، والفرص المتاحة لهم في القطاع المصرفي.
وتُعدّ هذه المبادرة جزءًا من جهود اللجنة في تعزيز الثقافة المالية لجميع فئات المجتمع، لا سيما الفئات ذات الأولوية مثل المتقاعدين، بما يعكس التزام القطاع المصرفي بدعم جودة الحياة وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.