لجنة الإعلام والتوعية المصرفية تعزّز الوعي المالي لما بعد التقاعد بمحاضرة موجهة لمستفيدي "برنامج تقدير"

شارك في تقديم المحاضرة من مصرف الإنماء كلٌّ من: الدكتورة صفية المطلق، مدير علاقات مصرفية لكبار العملاء، والأستاذ نواف الحميداني، خبير ومدير فرع؛ حيث قدّما مجموعة من النصائح العملية حول كيفية الحفاظ على الاستقرار المالي بعد التقاعد، وتجنّب الوقوع في قرارات مالية غير مدروسة. كما ناقشا أهمية الادخار، وإدارة الالتزامات، والخيارات المتاحة للاستثمار منخفض المخاطر.