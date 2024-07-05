"أصحاب الكفاءات والتخصصات النادرة".. ما معايير تجنيس المملكة للمتميزين والمبدعين؟

ويرتكز منح السعودية جنسيتها للمتميزين على معايير محددة، يتصدرها أن يكونوا من ذوي الكفاءات والتخصصات النادرة، ضمن مجالات كثيرة من بينها الطب والصيدلة، والتقنية والطاقة النووية والمتجددة، والذكاء الاصطناعي، وهندسة البرمجيات، والحواسيب عالية الأداء، والبيئة والجيولوجيا، وتقنية النانو، وعلوم الفضاء والطيران، كما تتضمن المعايير أن يكون العدد محدوداً، وفي هذا الإطار منحت السعودية جنسيتها لأول دفعة من المتميزين في نوفمبر عام 2021، وبعدها بنحو عامين وثمانية أشهر، منحت أمس (الخميس) الدفعة الثانية جنسيتها.