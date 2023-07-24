"الضيف" لـ"سبق": الرياضة من أهم عناصر القوة الناعمة.. وينبغي استثمارها لإبراز مكانة السعودية

واختتم "الضيف" قائلاً: "قدَّمنا هذا العمل بكل إخلاص وتفانٍ.. وعندما يكون للوطن ستجد التقدير من الجميع، مسؤولاً كان أو مشجعًا.. وهذا ما اعتدناه دائمًا من قاداتنا وشعبنا؛ فمن يعمل لوطنه بكل فخر واعتزاز لا يمكن أن يخسر. شكرًا لإدارة النادي على دعمها. شكرًا لكل من قدر مجهودنا. شكرًا لكم جميعًا أيها الشعب العظيم. حفظ الله وطننا، وزاده رفعة وتقدمًا".