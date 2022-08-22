كيف تتخلص من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية بالمنزل؟.. "الغذاء والدواء" تجيب

تفاعلت هيئة الغذاء والدواء مع تغريدة أحد المواطنين حول الطريقة الأمثل للتخلص من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية بالمنزل، حفاظاً على سلامة الجميع.
وأوضحت الهيئة في ردّها على تساؤل مواطن على حسابها بتويتر يقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي كمية أدوية مصروفة لي على التأمين، وحالياً تم تغيير نوعية الدواء.. هل أستطيع أن أتبرع بها لشخصٍ يحتاج إليها ويستخدم نوعية الدواء نفسها أو أتلفها؟"، لافتة إلى أن الطريقة المثلى للتخلص من الأدوية بشكلٍ آمن هي إزالة كل المعلومات الطبية والشخصية الموجودة على علبة الدواء لحماية هويتك ومعلوماتك الشخصية.
وأكّدت الهيئة أن التخلص من الدواء يكون عن طريق وضع الأدوية المتبقية بأكياس بلاستيكية وربطها جيداً، وإخراج الأدوية الصلبة من الأقراص والكبسولات من العبوة دون كسرها أو سحقها ثم مزجها مع نفايات شبه صلبة، كالشاي والقهوة، ووضع جميع الأدوية في حاوية مهملات مغلقة خارج المنزل.