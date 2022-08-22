كيف تتخلص من الأدوية غير المستخدمة أو منتهية الصلاحية بالمنزل؟.. "الغذاء والدواء" تجيب

وأوضحت الهيئة في ردّها على تساؤل مواطن على حسابها بتويتر يقول: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي كمية أدوية مصروفة لي على التأمين، وحالياً تم تغيير نوعية الدواء.. هل أستطيع أن أتبرع بها لشخصٍ يحتاج إليها ويستخدم نوعية الدواء نفسها أو أتلفها؟"، لافتة إلى أن الطريقة المثلى للتخلص من الأدوية بشكلٍ آمن هي إزالة كل المعلومات الطبية والشخصية الموجودة على علبة الدواء لحماية هويتك ومعلوماتك الشخصية.