رئيس "نزاهة": الأصول غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد تُعد تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار الاقتصادي

أكد رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن الكهموس أن الأصول غير المشروعة الناتجة عن جرائم الفساد وغسل الأموال والجريمة المنظمة تُعد تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار الاقتصادي، مشددًا على أن التصدي لهذه التحديات يتطلب تعاونًا دوليًا فعّالًا وتبادلًا مستمرًا للخبرات والمعلومات بين الدول والمنظمات المعنية.