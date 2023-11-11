"المفوض العام لـ"الأونروا" في كلمته بـ"قمة الرياض": الحياة صادمة في غزة.. كل شيء ينفد

وتابع خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، أن كل شيء ينفد في غزة، من الغذاء والدواء والوقود، وهناك الآلاف من الناس في غزة قد نزحوا، ويشعرون بافتقادهم للحقوق الإنسانية، ويرون الخوف في كل لحظة.