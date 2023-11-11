"المفوض العام لـ"الأونروا" في كلمته بـ"قمة الرياض": الحياة صادمة في غزة.. كل شيء ينفد

أكد المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازريني، أن الحياة صادمة في غزة وحياة سكانها مهددة بالخطر.
وأضاف "لازريني" أن سلطات الاحتلال تمارس العنف في غزة، ونطالب بإيقاف النار وإيصال المساعدات والتمويل لمساعدة الشعب الفلسطيني.
وتابع خلال كلمته في القمة العربية الإسلامية حول غزة والمنعقدة في الرياض، أن كل شيء ينفد في غزة، من الغذاء والدواء والوقود، وهناك الآلاف من الناس في غزة قد نزحوا، ويشعرون بافتقادهم للحقوق الإنسانية، ويرون الخوف في كل لحظة.
يُذكر أنه استجابةً للظروف الاستثنائية التي تشهدها غزة، وبعد تشاور المملكة العربية السعودية مع جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي؛ فقد تَقرر عقد (قمة عربية إسلامية مشتركة غير عادية) بشكل استثنائي في الرياض اليوم السبت، عوضًا عن "القمة العربية غير العادية" و"القمة الإسلامية الاستثنائية" اللتيْن كانتا من المقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.
يأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود، والخروج بموقف جماعي موحد، يعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها، واحتواء تداعياتها.