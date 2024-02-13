تركي آل الشيخ يشكر القيادة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

رفع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الكريمة بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المهتمين والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وهم: الدكتور راكان بن حسين الحارثي، محيي الدين بن صالح كامل، عبدالمجيد بن أحمد الحقباني، خالد بن وليد الخضير وسنان بن عصمت السعدي.
وبهذه المناسبة أكد المستشار تركي آل الشيخ أن هذا التعيين سيكون له الأثر البالغ في تعزيز دور الهيئة العامة للترفيه لتطوير القطاع الترفيهي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى بناء مستقبل مزدهر، وتنمية مستدامة.
وأضاف آل الشيخ: "كلنا ثقة في الخبرات الواسعة للأعضاء الجدد التي ستسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات القطاع، وتوفير تجارب فريدة للمستفيدين على اختلافهم".
من جهتهم، ثمَّن الأعضاء المُعيَّنين حديثًا صدور قرار مجلس الوزراء بتعيينهم في مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه لمدة ثلاث سنوات، متطلعين إلى بذل كل ما من شأنه نجاح وازدهار قطاع الترفيه في السعودية، بدعم وتوجيه القيادة الرشيدة.