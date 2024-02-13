تركي آل الشيخ يشكر القيادة على تعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه

رفع المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA)، أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، على الثقة الكريمة بتعيين أعضاء مجلس إدارة الهيئة من المهتمين والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة بعمل الهيئة، وهم: الدكتور راكان بن حسين الحارثي، محيي الدين بن صالح كامل، عبدالمجيد بن أحمد الحقباني، خالد بن وليد الخضير وسنان بن عصمت السعدي.