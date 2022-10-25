في السعودية.. إصابة مولود بالإعاقة من بين كل 1000 مولود سنويًا

انطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة؛ للحدّ من الإعاقة التي ينظمها مستشفى الولادة والأطفال بالدمام وفي أقسام النساء على مدى ثلاثة أيام.
وأكد رئيس تشغيل مستشفى الولادة والأطفال بالدمام سعد بن محمد الدوسري، أن الفعالية تهدف إلى زيادة الوعي وتثقيف المراجعين بأهمية البرنامج الوطني للفحص المبكر لحديثي الولادة؛ للحد من الإعاقة، والذي يستهدف فحص جميع المواليد في المملكة للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية الخطيرة عبر الفحص عن 17 نوعًا من الأمراض الوراثية والأمراض الاستقلابية التي تؤثر في كيفية هضم الجسم للطعام، وأمراض الغدد الصماء ونقص الغدة الدرقية والكظرية، التي تؤثر على مستوى الهرمونات الضرورية.
وأشار إلى أنه تم العام الماضي 2021م إجراء 6724 فحصًا للمواليد، فيما بلغ عدد الفحوصات منذ مطلع العام الحالي 2022م وحتى شهر سبتمبر الماضي 5328 فحصًا.
وبيّن "الدوسري" أن الإحصائيات في المملكة تؤكد أن معدل الإصابة بهذه الأمراض يصل إلى إصابة مولود من بين 1000 مولود سنويًا، وتعد نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى؛ مثل أمريكا التي تسجل إصابة مولود من بين 4000 مولود، فيما تسجل اليابان إصابة مولود من بين 7000 مولود، حيث يعود سبب ارتفاع النسبة في المملكة إلى ارتفاع نسبة زواج الأقارب وانخفاض وعي المجتمع بالأمراض الوراثية، مؤكدًا أنه منذ 17 عامًا وحتى شهر سبتمبر 2022م بلغ عدد فحوصات المواليد التي أجريت في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام والمستشفيات الطرفية التابعة للمستشفى 121.896 فحصًا، تبين من خلالها إصابة 228 مولودًا بتلك الأمراض، بما يعادل حالة إصابة واحدة من بين كل 550 طفلًا، وذلك بسبب زواج الأقارب بالمنطقة الشرقية.
وأشار إلى أن آلية فحص المولود يتم من طريق "أخذ قطرات دم من كعب المولود بعد 24 إلى 72 ساعة من الولادة يتم إرسالها إلى المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها بالرياض لفحصها باستخدام أحدث التقنيات، ويتم الاتصال بالأسرة حال اكتشاف الإصابة بأحد الأمراض التي يتم الفحص عنها.