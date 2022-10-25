في السعودية.. إصابة مولود بالإعاقة من بين كل 1000 مولود سنويًا

وبيّن "الدوسري" أن الإحصائيات في المملكة تؤكد أن معدل الإصابة بهذه الأمراض يصل إلى إصابة مولود من بين 1000 مولود سنويًا، وتعد نسبة مرتفعة مقارنة بالدول الأخرى؛ مثل أمريكا التي تسجل إصابة مولود من بين 4000 مولود، فيما تسجل اليابان إصابة مولود من بين 7000 مولود، حيث يعود سبب ارتفاع النسبة في المملكة إلى ارتفاع نسبة زواج الأقارب وانخفاض وعي المجتمع بالأمراض الوراثية، مؤكدًا أنه منذ 17 عامًا وحتى شهر سبتمبر 2022م بلغ عدد فحوصات المواليد التي أجريت في مستشفى الولادة والأطفال بالدمام والمستشفيات الطرفية التابعة للمستشفى 121.896 فحصًا، تبين من خلالها إصابة 228 مولودًا بتلك الأمراض، بما يعادل حالة إصابة واحدة من بين كل 550 طفلًا، وذلك بسبب زواج الأقارب بالمنطقة الشرقية.