انفجار في محطة وقود يستنفر الكوادر الإسعافية والطبية بمستشفى قيا جنوب الطائف

وأوضح التجمع الصحي بالطائف أن المستشفى تلقى بلاغًا عن وجود حالات ناتجة عن انفجار لحظي بخزان وقود وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بوجود سائر الكوادر الصحية وبمتابعة مدير المستشفى وبمشاركة فرقة إسعافية قامت بنقل المصابين للمستشفى.