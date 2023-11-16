انفجار في محطة وقود يستنفر الكوادر الإسعافية والطبية بمستشفى قيا جنوب الطائف

باشرت الفرق الإسعافية بمستشفى قيا العام عضو التجمع الصحي بالطائف حادث انفجار في خزان وقود بإحدى المحطات مساء اليوم جنوب المحافظة.
وأوضح التجمع الصحي بالطائف أن المستشفى تلقى بلاغًا عن وجود حالات ناتجة عن انفجار لحظي بخزان وقود وعلى الفور تم إعلان حالة الطوارئ بوجود سائر الكوادر الصحية وبمتابعة مدير المستشفى وبمشاركة فرقة إسعافية قامت بنقل المصابين للمستشفى.
وقد تم وصول مصابين فاقدين للوعي وإصابتهما بليغة بالرأس وكسور بالساقين وجروح مفتوحة، حيث تم عمل تنبيب للحالتين وإيقاف النزيف وعمل الجبائر اللازمة حتى استقرت حالتهما وتم نقلهما لمجمع الملك فيصل الطبي.
ويُذكر أن الحادث شارك في عمليات الإسعاف والإنقاذ والإطفاء الجهات الأمنية والإسعافية.