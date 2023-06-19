المملكة تؤكد موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق

وقد عقد المجلس في أول أيام الدورة حوارًا تفاعليًا معززًا عن حالة حقوق الإنسان في السودان، شددت خلاله المملكة على موقفها الثابت والداعم للسودان وشعبه الشقيق للوصول إلى بر الأمان خلال هذه الأزمة التي ألمت به.