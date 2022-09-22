شاهد.. الطائف تتزين بالورود بمناسبة اليوم الوطني.. وعروض جوية تجذب الأهالي

وتنطلق اليوم الخميس، عروض القوات الجوية السعودية في سماء الطائف، بعدها مواقع مختلفة، بينما ستضيء الألعاب النارية سماء منتزه الردف يوم غد الجمعة، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع أمانة الطائف.