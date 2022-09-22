شاهد.. الطائف تتزين بالورود بمناسبة اليوم الوطني.. وعروض جوية تجذب الأهالي

تطلق أمانة الطائف برامجها للاحتفال باليوم الوطني للمملكة 92، بالعديد من الفعاليات والبرامج الترفيهية والاحتفالية.
وسيتم تنفيذ العديد من الفعاليات الاحتفالية، في المنتزهات والحدائق والمنطقة التاريخية، وسيكون البرنامج الرئيسي بمنتزه الردف.
ويترافق مع ذلك برامج مختلفة بمنتزه الملك عبدالله وحديقة الفيصلية والجال والمنطقة التاريخية.
ووجه أمين الطائف الدكتور أحمد القثامي، بإقامة فعاليات متجددة احتفاءً باليوم الوطني 92، بما يسلط الضوء على مسيرة توحيد المملكة على يد الملك المؤسس – طيب الله ثراه- في رحلة طويلة، وسيكون هناك عروض متنوعة جذابة.
وجرى خلال الأيام الماضية تركيب الأعلام بمداخل ومخارج المدينة والشوارع الرئيسية واللوحات الإعلانية بالكباري والأنفاق ولوحات أعمدة الإنارة والتي تتضمن عبارات وطنية.
كما تم تزيين الأعمدة بأشرطة LED مضيئة باللون الأخضر، وإضاءة واجهات المباني البلدية ومبنى الأمانة الجديد والبلديات الفرعية ومباني الخدمات باللون الأخضر.
وتنطلق اليوم الخميس، عروض القوات الجوية السعودية في سماء الطائف، بعدها مواقع مختلفة، بينما ستضيء الألعاب النارية سماء منتزه الردف يوم غد الجمعة، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه، بالتعاون مع أمانة الطائف.
وتنفذ عروض للفنون الشعبية والعرضة السعودية يومي الخميس والجمعة، بالمنتزهات (منتزه الردف، منتزه الملك عبدالله، حديقة السنابل).
ويشهد قصر شبرا التاريخي عروضًا ثلاثية الأبعاد تنظمها وزارة الثقافة، بالتعاون مع الأمانة، وستكون هناك فعاليات وبرامج متنوعة للأسرة والطفل وعروض للسيارات الكلاسيكية والخيمة التراثية والحرف اليدوية.